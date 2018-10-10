В Академическом продолжаются работы по озеленению Преображенского квартала

Застройщик Академического района продолжает работы по озеленению территории, прилегающей к Преображенскому парку. Вдоль всего пешеходного бульвара высаживается шаровидная ива и сирень. Для озеленения используются крупномеры – деревьям около 7 лет, их высота 2-2,5 м, и кустарники, это позволит за короткий промежуток времени не только сформировать декоративное зеленое пространство, но и необходимую линию ветрозащиты. Также на участке с дома № 5 по дом № 8 высаживаются липы, спиреи и дерен, рассказали в «РСГ-Академическое».

Напомним, на первом этапе деревья и кустарники посадили вдоль пешеходного бульвара на участке с 1-го по 4-й дома. Все растения специально привезены из питомника, они морозоустойчивы, адаптированы к пересадкам и различным погодным условиям.

«Приживаемость и виталитет (жизненные силы) деревьев и кустарников хорошие, – отмечают в компании. – В течение двух лет они наберут силу и форму. Все необходимые по плану поливы и обработка выполнены. На зиму стволы лип замотают укрывным материалом, чтобы избежать солнечных ожогов коры и морозобоя – повреждения древесины стволов под действием резкого их охлаждения. Весной планируется обрезка деревьев и кустарников, необходимые для правильного формирования кроны и контроля за приростом».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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