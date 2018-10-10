Администрация Екатеринбурга проиграла в арбитражном суде дело против УФАС по торгам автобусных маршрутов

Арбитражный суд Уральского округа отказал в иске администрации Екатеринбурга, оспаривающей предписания антимонопольной службы. Ранее УФАС признал незаконными требования мэрии к перевозчикам при проведении конкурса на обслуживание муниципальных маршрутов.

В частности, речь идет об автобусных маршрутах № 22 «Институт связи – Палкинский торфяник», № 054 «Синие Камни – Дом культуры (п. Совхозный)», № 033 «Парк Победы – УрФУ» и №4 «УрФУ – Ново-Свердловская ТЭЦ». Комиссия УФАС выяснила, что в проекте контрактов мэрия обязывала транспортные компании иметь специальные валидаторы, привязанные к картам для оплаты. Антимонопольная служба усмотрела в этом нарушение части 3 статьи 33 ФЗ-44, то есть заказчик фактически установил дополнительные требования к участникам закупки, не предусмотренные законом о контрактной системе. Администрации Екатеринбурга были выданы предписания об устранении нарушений.

Мэрия попыталась обжаловать решение УФАС в суде, но проиграла дело.

«Судом отмечено, что запрет на установление дополнительных требований к участникам закупок не может быть обойден посредством их установления в завуалированной форме (в том числе в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара)», – сообщает пресс-служба управления антимонопольной службы Свердловской области. Арбитражный суд также поддержал позицию УФАС.

Добавим, перевозчики ранее также были недовольны и другими требованиями, в частности – к цвету автобусов. На ряд маршрутов по конкурсу мэрия не может найти подрядчиков с 2017 года, поэтому текущие контракты продлеваются на прежних условиях.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.10.18

В Академическом продолжаются работы по озеленению Преображенского квартала. / Главный монархист России попросил императора пожаловать Поклонской титул графини за позицию по пенсионной реформе. / На Среднем Урале до сих пор сохраняется активность клещей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»