В Новой Ляле осуждена 26-летняя женщина за растрату денег своего подопечного

Районный суд Новой Ляли наказал штрафом 26-летнюю местную жительницу, которая тратила детские пособия на себя. Общая сумма растрат составила 92 тысячи рублей, женщину обвинили в мошенничестве.

На попечении у подсудимой находился несовершеннолетний подросток. В период с января по май 2018 года юноша проживал у своего родного брата и находился на его иждивении. Но жительница Новой Ляли не стала сообщать об этом в отдел опеки и попечительства и продолжала получать ежемесячное пособие на ребенка и пенсию по потере кормильца. Деньги до подростка не доходили.

Следователями городского ОВД было возбуждено против женщины уголовное дело по ч.2 ст. 160 УК РФ «Растрата», а также ч. 1 ст. 159.2 УК «Мошенничество при получении социальных выплат».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, обвиняемая полностью признала свою вину. «Она уже начала гасить материальный ущерб, причиненный несовершеннолетнему, купив ему телефон стоимостью 22 тысячи рублей. По результатам рассмотрения уголовного дела Новолялинский районный суд учел положительные характеристики с места работы гражданки, наличие у нее на иждивении двоих малолетних детей, и назначил штраф в размере 7 тысяч рублей, обязав при этом горе-опекуна выплатить в полном объеме похищенные у юноши денежные средства», – сообщил представитель главка Валерий Горелых.

Новая Ляля, служба информации РИА «Новый День»

Новая Ляля. Другие новости 10.10.18

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