Дорожные ремонты на Урале вряд ли успеют закончить в срок

Счетная палата РФ раскритиковала ряд регионов за плохое обращение с деньгами, выделенными за дорожные ремонты. В отчете, подготовленном ведомством, в частности говорится: «Счетная палата подвела итоги проверки реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» за 2017 г. и истекший период 2018 г. Проверка показала, что освоение межбюджетных трансфертов, выделенных регионам на реализацию проекта, осуществляется на низком уровне: на 1 августа 2018 г. использовано только 9,4 млрд руб. – 30% предоставленных средств».

По данным СП, исполнение трансфертов полностью отсутствовало в Республике Башкортостан и Свердловской области, а Ульяновская область не направила на реализацию проекта средства консолидированного бюджета. «Вышеуказанные факты могут свидетельствовать о том, что дорожные работы в этих регионах вряд ли будут выполнены до 1 ноября 2018 года. Таким образом, есть риск, что ремонт дорог будет производиться в неподходящих для этого погодных условиях, что отразится как на качестве, так и на сроке их службы», – отметил в ходе своего выступления на коллегии аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов. Всего в приоритетном проекте принимают участие 36 регионов с общей протяженностью дорожной сети агломераций – 49,8 тыс. км. При этом, аудиторы СП ставят под сомнение достоверность предоставленных сведений о реализации проекта, указав на то, что большинство регионов не проводили инструментальную диагностику состояния дорожной сети городских агломераций ни до начала проекта, ни по итогам 2017 г. Практика показывает, что разница данных визуальной и инструментальной диагностики может составлять от 15 до 20%.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что тема дорожного строительства останется приоритетным направлением контрольной деятельности ведомства. «Дороги – это наша боль. Это наиболее труднопроверяемая отрасль. Здесь нужен особый мониторинг, в том числе дистанционный. Поэтому в будущем при проведении аудита мы намерены применить все наши методы аудиторского искусства», – заявил он.

Екатеринбург, Елена Васильева

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