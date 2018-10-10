Защита от вандалов и система, сообщающая об аварии, – ЕТК обновила тепломагистраль, от которой зависит теплоснабжение 2 районов (ФОТО)

В Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ екатеринбургская тепло-сетевая компания заменила почти 400 метров трубопровода, через который отапливается четверть Екатеринбурга. Изоляция у новой магистрали защищена от вандалов. А в случае протечки специальный датчик может указать, где именно это случилось. Подробности – в материале «Нового Дня».

Сотрудники ЕТК почти завершили работы по замене участка магистрали на ЖБИ. По словам специалистов, трубы здесь были установлены в 1979-м году. Почти за 40 лет материал износился, изоляция пришла в негодность, поэтому часто происходили аварии. «Отсутствовала большая часть тепловой изоляции, так как в какие-то годы тут металлисты сильно орудовали. Снимали металлическое кожухование – и откручивали. Сейчас труба в оцинкованном кожуховании. Сверху намотана оцинковка, которую сейчас при любом случае не открутить. Это надо пилить, резать. Просто так не снять. Плюс она прилипла к пене», – рассказал заместитель начальника РТС №2 ЕТК Олег Парбузин.

Вместо стекловаты новый стальной трубопровод от остывания защищает пенополиуретановая изоляция. Кроме того, был увеличен и диаметр трубы – с 1 000 мм до 1 200 мм. Это позволяет повысить пропускную способность магистралей. Были заменены и опоры, которые держат надземную трассу.

Специалисты ЕТК отметили, что на новом участке трубопровода была установлена система оперативно-диспетчерского контроля, которая указывает даже на маленький свищ: «В трубопроводе она представлена медными проводниками на протяжении всей трубы. В пенополиуретановой изоляции находятся проводники, которые в случае намокания, если, например, произойдет пробой по какой-то причине – механический или из-за старости труб – то медный проводник обозначит конкретное местно, где нужно заменить кусок трубопровода», – говорит куратор проекта Михаил Даргевич.

Сейчас работы на участке завершены на 90 %, говорят эксперты ЕТК. Специалисты уточняют, что работы у них запланированы до декабря. Однако уже сейчас через этот трубопровод отапливается четверть Екатеринбурга – Ленинский и Октябрьский районы.

Екатеринбург, служба информации

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