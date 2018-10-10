МЧС снова предупреждает о сильном ветре

В Свердловской области снова объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, 11 и 12 октября на Урале синоптики прогнозируют усиление ветра до 25 м/с и более.

Спасатели рекомендуют жителям региона ограничить работы на открытом воздухе и особенно на высоте, воздержаться от походов в лес, не прятаться от ветра у стен домов, рекламных конструкций и деревьев, а также не парковаться возле них.

«О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101», ‒ добавили в ведомстве.

Напомним, вчера несколько рейсов из Москвы и Турции, направлявшиеся в Екатеринбург, ушли на посадку в соседний Челябинск из-за сильного ветра в аэропорту Кольцово.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.10.18

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