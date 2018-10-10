На Урале в больницы поставляли контрабандные лекарства от рака – их могли украсть в Санкт-Петербурге

В Екатеринбурге суд вынес приговор предпринимателю Евгению Захарову, которого признали виновным по ч. 2 ст. 327.2 УК РФ, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Бизнесмен расфасовывал в поддельную упаковку лекарство для лечения рака ‒ препарат «Ритуксимаб» (торговое наименование «Ацеллбия»), партии поставлялись в больницы Свердловской области, в том числе в Первоуральск и Кушву.

«По некоторым данным, препараты были похищены из больницы в другом регионе России, они хранились с нарушением условий производителя, и была очень большая вероятность, что от рака не помогут, поскольку действующее вещество теряет силу, и терапевтического эффекта нет», ‒ сказал «Новому Дню» источник, знакомый с ситуацией.

Прокурор Андрей Курьяков требовал отправить Захарова в колонию на два года и на два года запретить ему заниматься фармацевтической деятельностью, однако суд назначил предпринимателю лишь 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Пока приговор в законную силу не вступил.

По информации «Нового Дня», по факту хищения препаратов (ст. 159 УК РФ) расследуется уголовное дело в Санкт-Петербурге. Более того, Евгений Захаров даже провел около года в СИЗО, куда был помещен на время следствия, однако вышел под залог.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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