Супергерои спустились с крыши больницы к маленьким пациентам (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня днем в Областной детской клинической больнице прошла акция с незамысловатым названием «Подари радость детям». Само же действо порадовало маленьких пациентов ОДКБ. Несколько промышленных альпинистов, переодетых в костюмы супергероев, спустились с крыши на тросах и постучали в окна детям.

Супергерои в больнице

В акции участвовали Человек-паук, Женщина-кошка, Дэд Пул, Капитан Америка, Супермен, Аватар и Джек Воробей (капитан Джек Воробей, – прим. ред.). Не обошлось без курьезов, например, героиня комиксов про Бэтмена на спуске потеряла хвост, что, к счастью, никак не отразилось на настроении пациентов ОДКБ ‒ они радостно приветствовали супергероев.

Инициаторами акции стали сами промышленные альпинисты. Они рассказали, что похожие мероприятия проходили в других регионах России, потому им захотелось порадовать и детей в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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