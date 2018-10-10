Екатеринбуржцам покажут нравоучительную картину XVIII века из собрания Эрмитажа (ВИДЕО)

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств на этой неделе проходят Дни Эрмитажа. Одним из ярких событий программы станет открытие «Выставки одного шедевра» из собрания знаменитого музея. На этот раз в уральской столице будет представлено произведение «Балованное дитя» кисти французского художника XVIII века Жана-Батиста Грёза.

В Екатеринбург привезли шедевр из Эрмитажа

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники музея сегодня принимают посылку из Санкт-Петербурга. Они составляют паспорт картины и готовят место для открытия выставки. По словам хранителя Эрмитажа Натальи Серебрянной, страховая стоимость произведения – 90 миллионов рублей, особую ценность также представляет рама картины. Официально шедевр из Эрмитажа будет представлен публике 12 октября.

В музее ИЗО рассказали, что Жан-Батист Грёз известен прежде всего как художник, посвятивший все свое творчество изображению семейных сцен, наполненных нравоучительным содержанием. Он писал эти «морализирующие» полотна по законам академизма.

«Балованное дитя», созданное в начале 1760-х годов, как раз принадлежит серии «семейных» сцен Грёза. Картина была впервые представлена автором на выставке в Салоне 1765 года и вызвала живой отклик публики и прессы. После «Балованное дитя» сменило несколько владельцев – сначала во Франции, затем в России. Достоверно известно, что в 1798 году «Балованное дитя» находилось у канцлера светлейшего князя А. А. Безбородко. В Эрмитаж картина поступила в 1923 году из национализированного в Петрограде собрания княгини И.И. Паскевич. Всего в собрании Государственного Эрмитажа хранится десяток живописных произведений и более сотни рисунков французского мастера.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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