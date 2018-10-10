Дизайнеры хотят перерисовать герб Екатеринбурга

Официальный герб Екатеринбурга в скором времени может быть обновлен. Об этом рассказали участники неформальной встречи архитекторов и дизайнеров, которая состоялась сегодня в Ельцин-центре. Специалисты уточнили, что геральдические символы города не изменятся, но графический образ – линии и черты – нужно серьезно подправить. Усовершенствование эмблемы будет проходить с согласования мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основная часть сегодняшней дискуссии была посвящена новой айдентике Екатеринбурга. Речь шла о дизайне информационных значков, указателей, домовых табличек и навигационных стел. Как рассказал арт-директор рекламной ассоциации «Восход» Владислав Деревянных, эскизы и проекты создает инициативная группа дизайнеров при администрации города, работающая на общественных началах. Одним из главных достижений этой работы считается разработка «квадратного» логотипа Екатеринбурга, который был выбран летом 2015 года. Главный художник города Дмитрий Фогель подчеркнул, что идея создания этого дизайнерского элемента принадлежала не чиновникам, а предпринимателю Николаю Гороновичу. Поэтому, по его мнению, логотип не ассоциируется с чем-то навязанным «сверху».

Участники встречи, приехавшие из других регионов России, поинтересовались, как рядовые екатеринбуржцы восприняли новую айдентику. Фогель признал, что критика существует, но логотип города уже «прижился». Владислав Деревянных заявил, что не готов выслушивать претензии от горожан-непрофессионалов. Если же критические замечания идут от экспертов, то он приглашает их к совместной работе.

«Как показывает наша практика, когда человек смотрит на труд извне, он не понимает очень многих моментов. Поэтому мы стараемся вовлекать его в работу. Мы несколько раз проводили мероприятия с дизайнерами, обсуждали идеи, но после этого почти никто не приходит. Потому что тут работать надо бесплатно», – отметил спикер.

Слушатели предположили, что негатив жителей города может быть связан с тем, что дизайнеры не обсуждают с ними идеи, а показывают готовые продукты. «Может быть, нужно организовать воркшопы?» – прозвучал вопрос из аудитории. «Я не готов тратить на это время», – ответил Деревянных. Он также добавил, что промежуточные дизайнерские проекты для города выкладываются в соцсетях для публичного обсуждения. «Мы пока еще на набили столько шишек, чтобы говорить о какой-то методологии работы с горожанами. Возможно, в будущем за свои проекты еще получим», – с иронией отметил он.

Дмитрий Фогель заявил, что у инициативной группы впереди стоят большие задачи. В 2019 году в Екатеринбурге пройдет транспортная реформа, к которой тоже привлекут дизайнеров. Кроме того, будет продолжена работа по разработке айдентики 300-летия уральской столицы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.10.18

Екатеринбуржцам покажут нравоучительную картину XVIII века из собрания Эрмитажа (ВИДЕО). / Супергерои спустились с крыши больницы к маленьким пациентам (ФОТО, ВИДЕО). / На проспекте Космонавтов горит гигантская емкость с маслом (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»