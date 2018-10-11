В ДТП в Каменске-Уральском пострадали 17 человек, есть погибший

Накануне вечером в Каменске-Уральском случилось ДТП возле дома на улице Штукатуров – столкнулись автобус «Богдан», ехавший по маршруту № 16, и легковая Mazda. В результате ДТП пострадали 16 пассажиров, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Позднее пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков уточнил, что за медпомощью обратились 17 человек.

«За медицинской помощью обратились 17 человек, 7 из которых госпитализированы: 6 в состоянии средней тяжести, один в крайне тяжелом (ночью скончался). Для оказания медицинской помощи есть все необходимое. Ситуация находится под контролем минздрава», – отметил он.

Добавим, что погибший – водитель Mazda. В настоящее время прокуратура и органы МВД проводят проверки обстоятельств ДТП.

Екатеринбург, Елена Сычева

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