К выходным в Екатеринбурге может пойти снег

В Екатеринбурге в ближайшие дни похолодает. Как сообщили в Гидрометцентре России, уже в пятницу днем температура воздуха опустится до +3 градусов, ночью будет еще холоднее – до -1.

Такая же погода ожидается в выходные и в начале следующей рабочей недели, причем синоптики предупреждают об осадках. Начиная с пятницы, метеорологи ожидают дождь со снегом.

Екатеринбург, Елена Сычева

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