В Первоуральск едут цыгане с медведями, гитарами и скрипками

В Первоуральске на следующей неделе пройдет фестиваль цыганской культуры «Рома Урала». В город приедут артисты из Екатеринбурга, Кургана и Ирбита, сообщает местный портал Pervomedia. На фестивале творческие коллективы будут петь под гитару, танцевать и играть на скрипках. Ожидаются и медведи ‒ они будут встречать гостей. Мероприятие пройдет 19 октября в ДК ПНТЗ.

«В этом году это театрализованное действо, в котором рассказывается о происхождении цыган и о том, как они попали в Россию. То есть история кочевников – от Индии до наших лет, до современности», ‒ сказал руководитель цыганской студии «Нэвэ Рома» Алексей Богданов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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