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Четверг, 11 октября 2018, 11:56 мск

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Уральцы травятся новым синтетическим наркотиком

Уральские токсикологи выявили новое наркотическое вещество. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного минздрава, летом текущего года специалисты химико-токсикологической лаборатории Областной наркологической больницы проводили исследование биологического материала лица, проходившего процедуру освидетельствования на состояние опьянения. В ходе нее впервые было обнаружено вещество – 3,4 метилендиоксипирролидиногексанофенон (3,4-MDPHP). Исследование проводилось методом газовой хроматографии-масс-спектрометрии – одним из наиболее высокочувствительных и достоверных методов исследования.

Кроме того, специалистами химико-токсикологической лаборатории Областной наркологической больницы совместно со специалистами лаборатории инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ были дополнительно проведены исследования биоматериала, что позволило подтвердить полученный результат, а также обнаружить и идентифицировать более 10 метаболитов данного вещества.

Внесение нового выявленного вещества 3,4-MDPHP и его метаболитов в собственную библиотеку масс-спектров CTL, используемую во всех химико-токсикологических лабораториях Свердловской области, позволяет своевременно обнаружить и идентифицировать данное вещество в биологическом материале пациента. В частности, оперативное внесение информации о новом веществе в библиотеки химико-токсикологических лабораторий уже позволило распознать это вещество в организме пациента, поступившего в реанимационное отделение Свердловского областного центра по лечению острых отравлений.

«Для выявления современных синтетических наркотиков требуются все более высокоточные и высокочувствительные методики работы с биологическим материалом, – рассказывает главный врач ОНБ Антон Поддубный. – В Свердловской области сегодня действуют шесть уникальных химико-токсикологических лаборатории, в том числе в нашей больнице, которые позволяют выявлять новые, ранее не известные наркотические вещества, их модификации и своевременно обновлять списки запрещенных психоактивных веществ».

Екатеринбург, Елена Васильева

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