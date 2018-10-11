На Урале завершается осенняя миграция птиц

В Свердловской области заканчивается осенняя миграция птиц. По данным орнитологов, начинается она с середины июля. Первыми улетают насекомоядные, это происходит сразу с приходом первых холодов и уменьшением количества корма. Следующими область покидают растительноядные птицы. А последними мигрируют кочующие виды пернатых.

В этом году осенний миграционный сезон открыли стрижи, камышовки, кукушки и другие птицы. В конце августа – начале сентября область начали покидать кулики, утки и гуси. Их отлет как раз совпадает с открытием охотничьего сезона в Свердловской области. Утки начинают миграцию в октябре.

Последними Средний Урал покидают дрозды-рябинники и кочующие пернатые. Наиболее характерные представители этой группы птиц в Свердловской области – чечетки, щуры и пуночки. Эти птицы не покидают пределы Урала, а просто перемещаются по территории региона в поисках более теплого климата и достаточного количества пищи. Зимовать на Среднем Урале останутся тетерева, глухари, синицы, рябчики, дятлы, белые полярные совы и лесные вороны.

Екатеринбург, Елена Васильева

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