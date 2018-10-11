В Свердловской области сократят долю мигрантов в строительстве и пассажирских перевозках

Комитет по социальной политике Заксобрания региона одобрил предложение федерального Минтруда по новым квотам для наемных иностранных рабочих в разных отраслях. Согласно постановлению, в 2019 году доля мигрантов в строительстве не должна превышать 80% от общего числа работников. Ранее в этой сфере не было ограничений по количеству гастарбайтеров. Также уменьшается до 26% доля мигрантов в сфере общественного и грузового транспорта.

В остальных видах занятости квоты для иностранцев остались без изменений: выращивание овощей – не более 50%, розничная торговля алкоголем и табачными изделиями – 15%, занятость в области спорта – 25%, торговля лекарствами в аптеках, торговля в нестационарных торговых точках, вне магазинов, палаток и рынков – 0%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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