Проверка рек на севере области чуть не провалилась из-за незаявленных журналистов

Сегодня сотрудники регионального управления Росприроднадзора отправились за пробами воды из рек в Ивдельском и Североуральском городских округах. Проверка была начата после заявления руководителя заповедника «Денежкин Камень» Анны Квашниной, чтобы установить, есть ли загрязнения в водном бассейне реки Шегультан. Ранее свои пробы отобрали и представители Свердловской областной прокуратуры.

Между тем, проверка Росприроднадзора чуть было не совалась. Изначально планировалось, что в мероприятиях будут задействованы четыре человека ‒ два сотрудника надзорного ведомства, Анна Квашнина и ее заместитель Надежда Владимирова, однако инициаторы проверки пригласили с собой журналистов и еще одного работника «Денежкиного Камня» Константина Возьмителя. По информации «Нового Дня», служба безопасности «Святогора» отказалась пропускать на территорию объекта ранее не указанных в заявке людей. В ответ на это инициаторы проверки заявили, что не станут проводить отбор проб не под прицелом камер.

После переговоров сотрудников Росприроднадзора, представителей заповедника и «Святогора» нашелся компромиссный вариант ‒ было решено произвести отбор проб воды, воспользовавшись подъездными путями «Денежкина Камня». Разрешение на проход по охраняемой территории заповедника дали сотрудникам Росприроднадзора, журналистам и экологу «Святогора». При этом число точек сбора проб пришлось сократить, поскольку маршрут изменился, увеличившись.

Вода, взятая из рек, будет отправлена на исследование, а результаты анализов сопоставят с итогами прокурорской проверки и проверки экологической службы «Святогора».

Екатеринбург, служба информации

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