Медики объяснили, как предотвратить инсульт

Свердловские медики рассказали, как предотвратить инсульт. «Чтобы избежать инсульта, каждый человек должен контролировать уровень артериального давления, холестерина в крови, регулярно заниматься физической активностью, правильно питаться и отказаться от курения», ‒ рассказала главный внештатный специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Свердловской области, начальник Свердловского областного центра медицинской профилактики Светлана Глуховская.

Она напомнила, что у жителей региона есть уникальная возможность подобрать индивидуальную программу по коррекции факторов риска в 25 центрах здоровья, а также во время прохождения диспансеризации и профосмотров.

Напомним, инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения. К его развитию чаще всего приводит неконтролируемая артериальная гипертония. Несмотря на развитие высоких медицинских технологий, позволяющих «растворить» тромб, который может быть причиной инсульта, слишком мало пациентов успевают в «золотые» 4,5 часа, когда лечение максимально эффективно. Сосудистая катастрофа может развиться внезапно в магазине, общественном транспорте, на работе. Любой человек должен знать признаки инсульта, чтобы быть готовым оказать помощь.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.10.18

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