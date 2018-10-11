В центре Екатеринбурга запретят парковку на пяти улицах

В Екатеринбурге администрация города продолжает ограничивать парковку в центре города. В ближайшее время знаки «Остановка запрещена» с табличками о работе эвакуаторов появится на пяти улицах.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом полугодии запретят парковаться на следующих участках дорог:

– улица Радищева, от Хохрякова до Вайнера;

– улица Декабристов, от Белинского до Розы Люксембург;

– улица Рощинская, вдоль дома № 72а;

– улица Луначарского, перед улицей Шевченко (100 метров перед перекрестком с каждой стороны);

– улица Луначарского, перед улицей Малышева (100 метров перед перекрестком со стороны улицы Энгельса);

– улица Гагарина перед проспектом Ленина (100 метров перед перекрестком со стороны улицы Малышева).

Кроме того, администрация запретит разворот на перекрестке улиц Белинского и Саввы Белых. На пересечении улиц Титова и Военная установят знаки «Движение прямо или направо» по улице Титова со стороны улицы Братской.

Екатеринбург, служба информации

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