В центре Екатеринбурга запретят парковку на пяти улицах

В Екатеринбурге администрация города продолжает ограничивать парковку в центре города. В ближайшее время знаки «Остановка запрещена» с табличками о работе эвакуаторов появится на пяти улицах.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом полугодии запретят парковаться на следующих участках дорог:
– улица Радищева, от Хохрякова до Вайнера;
– улица Декабристов, от Белинского до Розы Люксембург;
– улица Рощинская, вдоль дома № 72а;
– улица Луначарского, перед улицей Шевченко (100 метров перед перекрестком с каждой стороны);
– улица Луначарского, перед улицей Малышева (100 метров перед перекрестком со стороны улицы Энгельса);
– улица Гагарина перед проспектом Ленина (100 метров перед перекрестком со стороны улицы Малышева).
Кроме того, администрация запретит разворот на перекрестке улиц Белинского и Саввы Белых. На пересечении улиц Титова и Военная установят знаки «Движение прямо или направо» по улице Титова со стороны улицы Братской.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 11.10.18
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