Уральские водители тысячу раз нарушили ПДД на железнодорожных переездах

В 2018 году уральские водители тысячу раз нарушили правила дорожного движения на железнодорожных переездах. Четыре случая закончились ДТП, сообщили в пресс-службе СвЖД. Так, 28 февраля у станции Сылва водитель КамАЗа проехал на запрещающий сигнал светофора, и в него врезался грузовой поезд. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось ‒ расстояние было слишком маленьким. По счастью, никто не пострадал.

Всего же в России только за три последних месяца ‒ июль, август и сентябрь ‒ произошло 64 столкновения автомобилей с железнодорожным подвижным составом. С начала 2018-го случилось 206 ДТП, в которых погибли 46 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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