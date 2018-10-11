В Свердловской области продолжается «Осенний марафон здоровья»

В Центре здоровья Свердловского областного центра медицинской профилактики продолжается акция «Осенний марафон здоровья», которая стартовала 1 октября. Участвовать в ней могут все желающие совершеннолетние жители региона. Условия акции простые ‒ нужно пройти бесплатное обследование в Центре здоровья и порекомендовать сделать то же самое членам своей семьи, близким, друзьям, соседям, коллегам. «Победителем станет участник, по приглашению которого пройдет обследование наибольшее количество людей (не менее 15). Учет посетителей Центра здоровья проводится с помощью купонов, которые участники опускают в специальный куб, установленный в фойе 1 этажа», ‒ напомнили в Свердловском областном центре медицинской профилактики.

Акция продлится до 1 декабря 2018 года. Победителей ждут ценные призы.

Напомним, каждый гражданин России имеет право один раз в год бесплатно пройти комплексное обследование в Центре здоровья. Оно состоит из оценки физических параметров, которые включают измерения роста, веса, силы мышц и т.д. В ходе обследования определяется состояние сердечно-сосудистой, дыхательной системы. Каждому посетителю проводится экспресс-анализ уровня холестерина и глюкозы. В комплексное обследование включен: осмотр стоматолога-гигиениста, который, при необходимости проведет профессиональную гигиену полости рта, консультация медицинского оптометриста для ранней диагностики заболеваний глаз. На основании полученных результатов обследования врач Центра здоровья дает заключение о состоянии здоровья, разрабатывая индивидуальный план оздоровления.

Для прохождения обследования нужен полис ОМС и паспорт, а также предварительная запись по телефону: +7 (343) 371-15-45 или у администратора СОЦМП. Центр здоровья находится в Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта, 8Б.

Екатеринбург, служба информации

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