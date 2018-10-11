Зимой из Екатеринбурга запустят поезда до Челябинска и Уфы

Через несколько месяцев на Свердловской железной дороге будут запущены несколько новых поездов. В новом графике на 2019 год появится пассажирский № 689/690 Челябинск – Екатеринбург, который будет курсировать через день.

Также жители Свердловской области смогут добираться до Башкирии поездом ‒ № 351/352 Уфа – Приобье, он будет следовать через Екатеринбург и заменит другой поезд, который раньше ходил от Приобья до Уральской столицы.

Еще одно направление, которое будет доступно для свердловчан, ‒ это Барнаул. Для этого будет продлен маршрут скорого поезда № 140/139, который ранее курсировал от Адлера до Новосибирска. Зимой он будет ходить через день, а летом ‒ ежедневно.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.10.18

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