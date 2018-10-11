Евгений Куйвашев выложил в инстаграм фотографию сына и тут же удалил ее

Губернатор Евгений Куйвашев сделал сегодня попытку поделиться в соцсетях с общественностью фотографией сына. Глава региона выложил снимок на своей странице в Инстаграм, с подписью – «моему сыну сегодня 15 лет».

Подписчики успели оставить пару одобрительных комментариев, но спустя несколько минут фото было удалено.

Екатеринбург, служба информации

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