В УрФО резко выросли долги по ЖКЖ

В Уральском Федеральном округе резко выросли долги по оплате ЖКХ. Об этом на совещании правительства РФ под руководством Владимира Путина заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

По его словам, долги копятся в связи с несвоевременной оплатой поставщикам энергоресурсов. Впрочем, в этом отчете УрФО выглядит не самым худшим образом: к примеру, в Центральном Федеральном округе на начало отопительного сезона долг перед поставщиками достиг 57 процентов.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 11.10.18

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