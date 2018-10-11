На Уралмаше мужчина убил свою жену, а потом себя – рядом с детским садом

В Орджоникидзевском районе неподалеку от детского сада на улице 40 лет Октября сегодня вечером случилась трагедия. 47-летний мужчина застрелил из охотничьего ружья свою супругу, работавшуж воспитательницей в ДОУ, а затем покончил с собой. По данным следствия, между погибшими произошла ссора. Как сообщили в следственном управлении СКР региона, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Сейчас на месте происшествия работает усиленная областная следственно-оперативная группа следователей и криминалистов, а также полиция.

Отмечается, что конфликт между супругами случился не в присутствии детей, поэтому никто их воспитанников не пострадал. Стрельба была не в здании детсада, а на прилегающей территории. Также установлено, что ружье официально зарегистрировано на погибшего мужчину, так как он был охотником. «У погибших родителей остались двое несовершеннолетних детей, сейчас они находятся у бабушки, но сотрудникам полиции из подразделения по делам несовершеннолетних придется экстренно решать их дальнейшую судьбу. Кроме того, сыщики опрашивают соседей, родственников и знакомых погибших в целях выяснения условий, в которых жили супруги», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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