В Екатеринбурге пошел снег

В Екатеринбурге сегодня утром пошел снег, как и обещали синоптики. В пятницу днем температура воздуха прогреется только до +3 градусов, возможен небольшой дождь. Ночью похолодает до -1. Такая же погода простоит и все выходные.

Снег, скорее всего, будет идти и на Покров ‒ 14 октября. По народным приметам, по этому дню примечают, какой будет зима. Северный ветер обещает холодную зиму, южный ‒ теплую, западный ‒ снежную. «Ранний снег до Покрова дня упадет ‒ зима нескоро наступит», ‒ гласят народные приметы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.10.18

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