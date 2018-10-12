Зимой дороги Свердловской области будут чистить 1 250 спецмашин

Свердловские власти отчитались о готовности дорожной техники к зиме. По информации департамента информполитики региона, обслуживать трассы будут 1 250 спецмашин, оснащенных навигационным оборудованием, в том числе ‒ 456 комбинированных дорожных машин, 305 автогрейдеров, 140 автомобилей с отвалом, 146 тракторов и 200 погрузчиков.

Отметим, что в Свердловской области почти 11 тысяч километров региональных автотрасс. На них установили 48 пунктов дорожного контроля, которые будут фиксировать гололед или снег на покрытии проезжих частях.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.10.18

Группа «Чайф» выпустит новый альбом. / В Екатеринбурге пошел снег. / 12 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»