В Екатеринбурге из-за аварийного состояния закрывают мост

В Екатеринбурге закрывают движение по мосту на Арамильском тракте.

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, решение о запрете движения транспорта через мост на 17 км Арамильского тракта приняла спецкомиссия после обследования путепровода. Ограничение вводится с 15 октября.

В мэрии отметили, что для местных жителей это не должно стать проблемой – к домам, расположенным по Арамильскому тракту, можно подъехать по отремонтированному в 2016 году проезду под железной дорогой.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.10.18

В соцсетях запустили акцию «Не трогайте Кольцово». / Зимой дороги Свердловской области будут чистить 1 250 спецмашин. / Группа «Чайф» выпустит новый альбом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»