Кобра выследила наглого грабителя магазина в Первоуральске

В Первоуральске полицейская собака по кличке Кобра помогла раскрыть дерзкое ограбление круглосуточного торгового павильона. Нападение случилось поздним вечером, и преступник успел скрыться в темноте. Но животное выследило его по запаху и привело полицейских прямо к налетчику.

О том что случилось, правоохранителям рассказала продавщица магазина. По ее словам, в павильон зашел мужчина, чтобы купить пива, но ему не хватило денег, и он ушел. Через несколько минут покупатель вернулся и стал угрожать ножом. Он похитил из кассы деньги и спешно ретировался. Испуганная женщина нажала тревожную кнопку, но чоповцы не успели задержать грабителя.

На выручку полицейским, которые приехали на тревожный вызов, пришла Кобра. «Ознакомившись со следами, она сразу же направилась в сторону заброшенных домов, расположенных неподалеку, где в зарослях и прятался подозреваемый. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 44-летний житель Дегтярска. Легче сказать, какие преступления он еще не успел совершить. На его счету кражи, грабеж, разбой, незаконный оборот наркотиков, два факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Похищенные в торговой точке деньги и орудие преступления, которые любитель дармовых горячительных напитков пытался закопать в земле, служебно-разыскная собака также обнаружила. Как выяснили сыщики угрозыска, после освобождения из тюрьмы он перебивался случайными заработками, в том числе на территории Первоуральска. Сейчас подозреваемого гражданина проверяют на причастность к иным совершенным в округе преступлениям», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». В МВД отметили, что Кобра и ее кинолог Ольга Ганиева далеко не в первый раз участвуют в раскрытии преступлений. «Собака хоть и молодая, ей всего три года, но уже успела добиться уважения к своей персоне благодаря хорошему чутью», – отметил Горелых.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

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