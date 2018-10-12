Дорожники закроют развязку Кольцовского тракта и ЕКАД до конца октября (СХЕМА)

На развязке Кольцовского тракта и ЕКАД начинается капительный ремонт. В связи с этим дорожники перекроют движение на съезде от аэропорта в сторону Челябинска. Работы продлятся с 15 по 31 октября, сообщили в управлении автодорог Свердловской области.

Автомобилистам предлагают объезжать закрытый участок через развязку на пересечении дорог Екатеринбург – аэропорт Кольцово и Птицефабрика – Химмаш. Дорожники просят принять во внимание изменение организации схемы дорожного движения на развязке.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.10.18

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