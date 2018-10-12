В Первоуральске волонтеры высадили дубы, выращенные из желудей

В Первоуральске активисты из общественного движения «Город первых» высадили пять дубов в сквере имени Ф. А. Данилова. Деревья подарила городу одна из его жительниц. Женщина вырастила дубы из желудей на своем садовом участке.

«Мы с большим энтузиазмом откликнулись на обращение жительницы Первоуральска. На садовом участке этим деревьям стало тесно. Надеюсь, через 100 лет здесь будут раскидистые дубы, которыми будут любоваться наши правнуки», – рассказал координатор движения Евгений Крылов.

По словам волонтеров, возраст саженцев – около 8 лет. Дубки высадили по периметру сквера, где любят отдыхать жители города.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

Первоуральск. Другие новости 12.10.18

Джаз и танцы на вокзале и «воскресшие» звезды СССР – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО). / ГИБДД сдала мэрии парковочных нарушителей: и штрафа снова можно избежать. / Новым вице-мэром Екатеринбурга по капстроительству стал Алексей Бирюлин. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»