Первоуральцы собирают подписи против строительства храма в Корабельной роще (ФОТО)

Многие жители Первоуральска высказываются против строительства храма в Корабельной роще. Об этом местные жители рассказали телеканалу «Интерра ТВ». Закладка первого камня храма во имя святого праведного страстотерпца Евгения (Евгений Боткин был врачом у Николая II) произошла 1 октября. Часть горожан начали собирать подписи против любых работ в березовой роще: «Это зона отдыха. Это защитная зона от ветров с Хромпика и СУМЗа. С экологической точки зрения – это преступление, вырубить рощу. Это уже четвертая попытка вклиниться», – говорит житель Первоуральска Иван Булатов.

Здесь и далее: кадр из видео «Интерра ТВ»

Представители Русской православной церкви говорят, что при строительстве храма ни одна береза не пострадает. Более того, территорию Корабельной рощи обещают благоустроить в рамках проекта: «Проект храма предполагает не только сам храм, но и облагораживание территории. И на сегодняшний день требования государства такие, что территория должна быть облагорожена. Здесь, конечно же, будут детские площадки. Территория будет определенным образом освещена. Будет освещение, будут соответствующие дорожки, газоны, весь тот кустарник, который есть, все тепловые коммуникации, которые присутствуют чуть ли не на поверхности. Эти все моменты будут облагорожены», – рассказывает настоятель прихода Евгения Боткина Иоанн Парамонов.

Недовольные первоуральцы продолжают собирать подписи против строительства храма в Корабельной роще. Петиции местные жители планируют передать в городскую думу и прокуратуру.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.10.18

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