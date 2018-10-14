На федеральной трассе под Каменск-Уральским на год закрыли мост

На трассе федерального значения Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган близ Каменска-Уральского сегодня, в середине октября, начинается ремонт. Будет демонтирован мост. О начале ремонтных работ и закрытии движения сегодня рассказали в ФКУ «Уралуправтодор». Закрывается движение по мосту через реку Камышенка на 78-м километре трассы, сроки перекрытия – до октября 2019 года.

Подрядная организация ООО «Вест». «Движение осуществляется по дороге, которую специально построили для объезда», – сообщили в «Уралуправтодоре». В планах у дорожных строителей – снять покрытие, демонтировать балки пролетного строения, разобрать опоры. Затем начнется устройство новых опор и балок пролетного строения. Проезжая часть будет расширена. На завершающем этапе на мосту смонтируют опоры освещения, барьерные ограждения, лестницы.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 13.10.18

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