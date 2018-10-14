«Автомобилист» добился 18-й победы подряд – обыгран «Салават Юлаев»

Победная серия «Автомобилиста» все ближе к рекорду КХЛ. В воскресенье вечером команда Андрея Мартемьянова обыграла на домашнем льду уфимский «Салават Юлаев» со счетом 1:0.

Единственную шайбу на 9-й минуте забросил нападающий Евгений Грачев. Все остальное время екатеринбуржцам пришлось отчаянно обороняться против сильного соперника. Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж отбил 33 броска в створ и оформил четвертый шатаут в этом сезоне.

Последние две минуты матча прошли под оглушительный рев и свист уральских болельщиков – «Салават» наседал на ворота Коваржа, но так и не смог забить. После сирены зрители вскочили с мест и отблагодарили игроков «Автомобилиста» аплодисментами.

«Матч был напряженный, чем-то похож на матч в плей-офф. Игра шла кость в кость. Соперник выглядел посвежее нас в атаке и движении. Практически безупречно сыграл наш вратарь, за что ему отдельное спасибо. И спасибо большое команде за стойкость, третий период играли на характере. График очень плотный, парни отдают все, что могут. Претензий нет вообще ни к кому. Это была самая сложная игра за 18 матчей. Все немного в разных условиях находятся: кто-то выходит на пик формы, кто-то решает другие задачи. У нас не сборная мира собрана в команде, все бьются за очки. Думаю, этот чемпионат по напряжению гораздо сильнее прошлого», – заявил главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Сегодняшняя победа екатеринбургского клуба стала 18-й подряд, команда по-прежнему не потеряла ни одного очка. Рекорд лиги по количеству выигранных матчей со старта сезона принадлежит питерскому СКА – 20 побед кряду. У «Автомобилиста» впереди домашний матч против «Барыса» и выездная игра с «Северсталью» в Череповце.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.10.18

На федеральной трассе под Каменск-Уральским на год закрыли мост. / Администрация губернатора ликвидирована: глава Свердловской области утвердил структуру региональной власти (СХЕМА). / Губернатор Свердловской области высказался за сохранение названия Кольцово. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»