Утро в Екатеринбурге началось с массового ДТП и огромных пробок

Сегодня утром в районе 340 км федеральной трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург случилось массовое ДТП. Движение транспорта затруднено в сторону Екатеринбурга.

Как сообщили в Уралуправтодоре, на дороге столкнулись восемь транспортных средств, в том числе рейсовый автобус. К счастью, в ДТП никто не пострадал. По предварительным данным, водитель автобуса не обеспечил контроль за управлением, столкнулся с попутно движущейся легковушкой, а также спровоцировал столкновение нескольких автомобилей, движущихся за ним. Последние были на летней резине. На месте работают оперативные службы и специалисты ФКУ «Уралуправтодор». Объезд места ДТП организован через Старомосковский тракт.

Кроме того, ДТП зафиксированы утром во многих районах Екатеринбурга: на выезде из города в сторону Верхней Пышмы, на улице Первомайской, на улице Серафимы Дерябиной, в районе Центрального стадиона, на Фурманова – Белинского.

В Уралуправтодоре просят водителей своевременно сменить летнюю резину на зимнюю, быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Екатеринбург, служба информации

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