Жителя Верхней Пышмы будут судить за похищение девушки и угон ее автомобиля

Жителя Верхней Пышмы будут судить за похищение девушки, совершенное в июне этого года. Он ворвался к ней в дом, протащил за волосы по двору и силой усадил в ее же автомобиль.

Под суд за незаконное проникновение в жилье, похищение человека и угон автомобиля (ч. 2 ст. 139, п. «в» ч. 2 ст. 126, ч. 4 ст. 166 УК РФ) пойдет уже несколько раз судимый за тяжкие преступления. Как полагает следствие, он подъехал к дому женщины, они были знакомы. Кавалер был пьян, начал требовать у жильцов дома его впустить, угрожая убийством. Получив отказ, он разбил окно на первом этаже. Женщина пыталась убежать, но мужчина догнал ее на улице, избил, схватил за волосы и потащил в машину, требуя поехать с ним. Засунув потерпевшую в ее же автомобиль, он поехал в Заречный – но его остановили на трассе сотрудники ДПС.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. По двум из трех вменяемых ему статей максимальный срок наказания – 12 лет лишения свободы.

Верхняя Пышма, служба информации

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