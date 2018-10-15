Автор Академического микрорайона получил награду за лучшую репутацию в сфере строительства

Президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий получил национальную премию в сфере недвижимости RREF Awards в номинации «Репутация и доверие».

RREF Awards – премия в области жилой недвижимости, знак качества для объектов жилищного строительства, знак доверия потребителей и признания экспертов рынка. В этом году на участие в конкурсе было подано 600 заявок от 150 крупнейших компаний в строительной, инвестиционной, девелоперской, риэлторской, банковской и консалтинговой отраслей.

Как рассказали в пресс-службе ГК «Кортрос», в номинации «Репутация и доверие» рассматривались заслуги самых прогрессивных и успешных лидеров рынка строительства и недвижимости, личные заслуги которых отмечены экспертами. Вениамин Голубицкий, который получил награду, занимает пост руководителя группы компаний «Кортрос» (до 2013 года – «Ренова-стройгруп») с 2005 года. Компания в Екатеринбурге строит микрорайон "Академический", проектные офисы холдинга расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Ярославле, Краснодаре. До работы в ГК «Кортрос» Голубицкий работал в госорганах власти Свердловской области, был главой МУГИСО, депутатом областной думы, занимал должность руководителя администрации губернатора Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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