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Понедельник, 15 октября 2018, 11:32 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге загорелась больница Уралтрансмаша

Фото Sergey Martyanov, сообщество «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге горит здание медико-санитарной части Уралтрансмаша. Очевидцы сообщают о сильном задымлении.

Медсанчасть завода находится на улице Короленко, 7. В сообществе «Инцидент-Екатеринбург» очевидцы говорят, что к месту съехались 5-6 пожарных машин, горит та часть здания, где находится стационар. В МЧС прокомментировать ситуацию обещали позже.

Фото Sergey Martyanov, сообщество «Инцидент Екатеринбург»

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.10.18

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