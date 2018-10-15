В Екатеринбурге загорелась больница Уралтрансмаша

В Екатеринбурге горит здание медико-санитарной части Уралтрансмаша. Очевидцы сообщают о сильном задымлении.
Медсанчасть завода находится на улице Короленко, 7. В сообществе «Инцидент-Екатеринбург» очевидцы говорят, что к месту съехались 5-6 пожарных машин, горит та часть здания, где находится стационар. В МЧС прокомментировать ситуацию обещали позже.
Фото Sergey Martyanov, сообщество «Инцидент Екатеринбург»
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 15.10.18
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