Хедлайнером фестиваля «Старый Новый Рок» станет нейромонах Феофан

Сформирован окончательный список хедлайнеров фестиваля «Старый Новый Рок», который состоится 13 января 2019 года в Ельцин-Центре.

Как сообщила РИА «Новый День» пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал, хедлайнерами СНР-2019 станут группы «Нейромонах Феофан», портлендский кантри-рок коллектив Three for Silver и камерный оркестр «B-A-C-H». Также в числе участников назвали Найка Борзова, хип-хоп группу из Челябинска «Триагрутрика», легенду рока «Черный обелиск», исполнителей психоделического твиста «Громыка», популярную у молодежи группу «Френдзона», немецко-голландский дуэт Disco Dicks, уличных музыкантов из Дании Brothers Moving, рок-шансонье «Аффинаж» и группу «Быдлоцыкл».

Напомним, «нейромонах Феофан» – один из самых загадочных артистов актуальной российской сцены. На концертах солист проекта прячет лицо под монашеским капюшоном, из-под которого торчит только густая борода. Появление два года назад на просторах интернета забавного «монаха» на пару с медведем воспринималось поначалу не более чем шуткой, однако позже он приобрел широкую популярность.

Другой хедлайнер, Three for Silver, независимая американская кантри-рок группа. С момента своего возникновения в 2013 году она объехала десятки стран и дает по двести, а то и больше концертов в год.

Камерный оркестр «B-A-C-H» был создан в Екатеринбурге в 1990 году. Специально для фестиваля «Старый Новый Рок» оркестр подготовит особую программу с симфоническими версиями хитов Queen, RHCP, Guns'N'Roses, Aerosmith и Metallica.

Екатеринбург, служба информации

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