Александр Высокинский назначил главного айтишника города: он пришел из правительства

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил Александра Немтинова председателем комитета связи и информационных технологий администрации города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, Александр Немтинов работает в администрации с 2002 года, сначала – в должности ведущего специалиста комитета по экономике, затем – главным специалистом, начальником информационно-аналитического отдела. В 2010 году Александр Немтинов был назначен заместителем председателя комитета стратегического планирования, а в 2011 году – заместителем начальника департамента экономики.

В 2016 году он перешел на работу в правительство Свердловской области заместителем директора департамента по местному самоуправлению и стратегическому развитию территорий, а в 2017 году возглавил департамент стратегического и территориального развития Министерства экономики и территориального развития Свердловской области. Теперь он снова вернулся в городскую администрацию.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.10.18

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