Прохожий угнал «газель», устроил ДТП и уснул в машине ГИБДД (ФОТО)

Курьезное ДТП случилось в центре Екатеринбурга в понедельник вечером. Подвыпивший прохожий угнал автомобиль, разбил его и заснул в машине ДПС, пока его оформляли.

Авария произошла на улице Малышева близ перекрестка с улицей 8 Марта. По словам очевидцев, по дороге ходил пьяный мужчина. Он пытался попасть в какой-нибудь припаркованный автомобиль. Наконец нашел пустую незапертую «газель», сел в нее и начал движение. Проехать он смог меньше квартала, потом задел легковушку, другую «газель» и перевернулся. На место вызвали ДПС, хозяин разбитого авто тоже подошел к месту аварии – он, говорят свидетели, был возмущен таким развитием событий.

Сотрудники ДПС оформили гражданина, причем и здесь не обошлось без курьеза. Сначала мужчина в полицейской машине просто заснул.

А потом он попытался использовать гаишников в качестве такси. «Гаишники его из машины вывели, мол, иди. А он сказал, что ему надо ехать домой и сел к ним обратно», – добавил очевидец.

В отделении ГИБДД по Екатеринбургу подтвердили, что поступила информация о ДТП на ул. Малышева, 42, обстоятельства там уточняют.

Екатеринбург, служба информации

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