В Екатеринбурге на пожаре погибли два человека

В центре Екатеринбурга рано утром загорелся частный дом. Следователи сообщили о гибели двух человек.

Сегодня около половины седьмого утра в Екатеринбурге загорелся дом в переулке Снайперов. По данным пресс-службы МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 70 кв. метров, выгорела кровля, перекрытие, внутренние перегородки. Открытое горение ликвидировано к 7 часам.

После тушения огня на месте пожара спасатели обнаружили тела двух человек. Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, организована доследственная проверка, уточняются личности погибших, причина возгорания. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации

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