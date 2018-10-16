Завтра в Свердловской области завоют сирены

Завтра, 17 октября, в Свердловской области состоится плановая ежегодная проверка системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Главного управления МЧС, в 11:30 во всех городах региона будут включены электросирены. Спасатели просят жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке.

Екатеринбург, служба информации

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