Новый замминистра пришел в минтранс из управления автодорог

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Дениса Чегаева на пост замминистра транспорта и дорожного хозяйства.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, к исполнению служебных обязанностей Чегаев приступил в понедельник, 15 октября.

Новому замминистра – 33 года, он окончил Уральский государственный университет путей сообщения по специальности «Мосты и транспортные тоннели». С 2008 года работал в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», а с 2010 года занял должность начальника службы содержания, ремонта и диспетчеризации автомобильных дорог. Он отвечал за организацию приемки выполненных работ, обследования по ремонту и содержанию дорог, внедрение систем мониторинга метеоусловий и условий движения.

Екатеринбург, служба информации

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