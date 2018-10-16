Полсотни домов и две школы в Алапаевске остались без отопления

В Алапаевске коммунальщики латают трубы, которые лопнули при температуре на улице около нуля.

Авария произошла на теплотрассе диаметром 273 мм на ул. Чапаева. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, без отопления остались 56 многоквартирников, две школы и два детсада. Занятия в школах и садиках идут по сокращенному графику, при этом в детсаду довольно тепло, его греют обогревателями.

Над устранением последствий аварии работают 11 человек. Добавим, сегодня в Алапаевске +1…+3 градуса тепла, к ночи похолодания не ожидается.

Алапаевск, служба информации

Алапаевск. Другие новости 16.10.18

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