В Екатеринбурге ищут пропавшего подростка

В Екатеринбурге ищут 13-летнего мальчика, который вчера не вернулся домой из гостей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, Егор Цзян ушел вчера около 19:00 из дома отца на улице Юмашева и отправился домой в микрорайон Академический, на улицу Мехренцева. Около 21:00 родственники подняли тревогу, заявление в полицию написано.

Приметы мальчика: рост 160-164 см, среднего телосложения, волосы темно-русые волнистые, глаза карие, кожа смуглая. Был одет в куртку темно-синего цвета с капюшоном, бежевые спортивные штаны с карманами, Егор был без шапки. Семья на учете в полиции не состояла, ранее ребенок из дома не сбегал.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просьба сообщить в полицию по телефонам: 356-42-09 либо 02.

Следственным отделом по Верх-Исетскому району проводится доследственная проверка.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.10.18

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