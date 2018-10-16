Настоятелем монастыря на Ганиной Яме стал священник, прежде служивший в Иерусалиме (ФОТО)

Новым наместником мужского монастыря в урочище Ганина Яма назначен игумен Леонтий (Козлов), кандидат богословия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, такое решение принял Священный синод Русской православной церкви.

Игумен Леонтий родился в 1970 году, с 1985 по 1989 годы обучался в Московском авиационном моторостроительном техникуме, с 1991 по 1994 годы – в Московском авиационном технологическом институте. В 1999 году окончил Московскую духовную семинарию, в 2000 году постригся в монахи. В 2010 году возведен в сан игумена. С 2013 по 2018 годы решением Священного синода служил членом Русской духовной миссии в Иерусалиме.

15 октября 2018 года решением Священного синода направлен в распоряжение Преосвященного митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Екатеринбург, служба информации

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