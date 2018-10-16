Отказ сделать запись в трудовой книжке работника привел руководителя за решетку

Генеральный директор одного из предприятий Верхней Салды приговорен к реальному сроку за то, что не внес запись в трудовую книжку своего сотрудника, несмотря на решение суда.

Как сообщили РИА «Новый День» в областной прокуратуре, еще в декабре 2017 года руководитель по имени Алексей Михалев получил на руки решение суда, по которому был обязан сделать запись в трудовой книжке сотрудника о его трудоустройстве. Однако Михалев, несмотря на неоднократные предупреждения пристава-исполнителя об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения, так и не сделал этого.

Обстоятельств, смягчающих уголовное наказание, судом не установлено. Отягчающим обстоятельством стало то, что обвиняемый был ранее судим, отбывал наказание в виде лишения свободы. Дело рассмотрено в общем порядке, подсудимый вину не признал.

Суд приговорил Алексея Михалева к лишению свободы на 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Верхняя Салда, служба информации

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