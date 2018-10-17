«ДелоБанк» вошел в число лучших для малого бизнеса

Агентство Markswebb опубликовало итоги исследования Business Internet Banking Rank 2018 – это рейтинг банков для малого бизнеса. «ДелоБанк», сервис от СКБ-банка, вошел в число лучших в двух номинациях.

Агентство Markswebb ежегодно называет лучшие банки для малого бизнеса в трех номинациях – банки для микробизнеса (ИП без штата сотрудников), для торгово-сервисных предприятий, ведущих расчеты только в рублях, и для компаний с внешнеэкономической деятельностью. В этом году впервые номинантом стал «ДелоБанк» – это инновационный сервис СКБ-банка, нацеленный на дистанционное управление финансами предприятия. Сервис работает около года, но смог получить сразу две высокие оценки: II место среди сервисов для микробизнеса и III место в рейтинге интернет-банков для торгово-сервисных предприятий.

Добавим, за первый год «ДелоБанком» воспользовались около 25 тысяч клиентов. Для подключения к нему не нужно приходить в офис, открыть счет можно онлайн.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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