В двух жутких ДТП на Урале погибли трое взрослых и ребенок (ФОТО)

На трассах Свердловской области этим утром в ДТП погибли четыре человека, один из них – пятилетний ребенок. В одном случае водитель, скорее всего, уснул, в другом вылетел на встречку.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области, около 5:40 на 103 км дороги Екатеринбург – Серов «Хендай Солярис» вылетел с дороги в кювет и перевернулся. В аварии самые тяжелые травмы получил ребенок 2013 года рождения. Он скончался на месте ДТП. Как выяснили полицейские, семья возвращалась из заграничного отпуска, ехала из Кольцово в Нижний Тагил. По предварительным данным, мужчина-водитель заснул за рулем.

Еще одно страшное ДТП случилось в 9 утра на 23 км ЕКАД. Легковушка «Сузуки» влетела под встречный КамАЗ. Предварительно, водитель не справился с управлением и поэтому оказался на встречной полосе. Всю переднюю часть машины замяло под грузовик. В результате на месте ДТП погибли два человека – водитель и пассажир, позже скончался еще один пассажир.

«Госавтоинспекция Свердловской области обращается ко всем участникам дорожного движения – к сожалению, именно на трассах Свердловской области происходят ДТП с самыми тяжелыми последствиями, когда в результате столкновений и опрокидываний погибают люди. Водителям необходимо сменить летние шины на зимние, выбирать тот скоростной режим, который обеспечивает безопасность, использовать ремни безопасности, не выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения, даже если обгон разрешен, предварительно не убедившись в полной безопасности», – напомнили в ГИБДД.

Екатеринбург, служба информации

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